POL-UN: Kreis Unna - Download und Teilen erwünscht! Neues Video der Polizei klärt über WhatsApp-Betrug auf

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (29.07.2022) auf Samstag (30.07.2022) das Vorhängeschloss eines Containers in Höhe des Bauhofs am Südring in Werne aufgebrochen und Kleiderspenden gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 ...

mehr