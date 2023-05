Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Einbrüche in einer Nacht

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Einbrüche sind der Polizei am Dienstag aus dem Innenstadtbereich gemeldet worden. Betroffen waren Praxis- und Geschäftsräume. Die Tatzeit liegt in allen drei Fällen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 und 7 Uhr.

In der Bismarckstraße drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Arztpraxis ein und stahlen Bargeld sowie Briefmarken. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Ebenfalls brachial aufgehebelt wurde die Tür zu Geschäftsräumen in der Fischerstraße. Hier zogen die Täter allerdings mit leeren Händen wieder ab. Ob sie überhaupt in die Räume eindrangen oder nichts "Verwertbares" fanden, ist unklar. Zurück blieb der angerichtete Schaden an der aufgebrochenen Tür.

In der Mainzer Straße verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Werkstatt, indem sie eine Scheibe einschlugen oder eintraten. Im benachbarten Verkaufsraum fanden sie Bargeld und nahmen dieses mit. Sachschaden: insgesamt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell