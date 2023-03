Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehingen/Renningen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

An gleich mehreren Orten im Landkreis Böblingen traten am Montag (28.03.2023) Spendensammlungsbetrüger ihr Unwesen. Gegen 11:00 Uhr schlug ein Täter im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Benzstraße in Renningen zu. Mit einem Klemmbrett ausgerüstet suggerierte er einem Kunden auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes, dass er im Auftrag des Landesverbandes für behinderte und taubstumme Kinder Spenden sammeln würde. Das Opfer übergab dem Täter einen 100-Euro-Schein und bat ihn darum diesen zu wechseln, da er einen Betrag von zehn Euro spenden wollte. Entgegen der Vereinbarung flüchtete der Unbekannte mit dem Geld. Gegen 12:00 Uhr schlugen mutmaßlich dieselben Täter im Bereich eines Einkaufsmarktparkplatzes in der Bahnhofstraße in Ehingen zu. Auch hier wurde einer Kundin eine vermeintliche Spendenliste für Taubstumme vorgehalten. Als das Opfer eine zehn Euro Spende aus dem Geldbeutel heraus übergeben wollte, versuchte der Täter zusätzlich einen 20-Euro-Schein aus dem Geldbeutel zu ziehen, was die Kundin jedoch unterbinden konnte. Anschließend flüchtete der Täter. Er wird als etwa 30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren und normaler Statur beschrieben, der zum Tatzeitpunkt komplett in schwarz gekleidet gewesen war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell