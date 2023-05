POL-LB: Magstadt: Wohnmobil beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (24.05.2023) gegen 16:00 Uhr kam es in einem Ladengeschäft eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße in Sindelfingen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 29-jähriger Ladendetektiv konnte einen bislang unbekannten männlichen Täter sowie eine noch unbekannte Täterin beobachten, wie diese mehrere Artikel aus dem Geschäft an sich ...

mehr