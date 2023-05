Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Wohnhäuser beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Mittwoch (17.05.2023) 22:00 Uhr und Donnerstag (18.05.2032) 11:50 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Hemmingen zwei Wohnhäuser mit roter Farbe beschmiert. Hierzu sprühten sie in der Hirschstraße sowie in der Münchinger Straße an die Außenfassaden der beiden Wohnhäuser unterschiedliche Zahlen und Buchstaben und verursachten hierdurch einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Schwieberdingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07150 38375-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

