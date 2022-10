Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte nach Schlägerei gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Horster Straße gerieten am Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, zwei Männergruppen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die Beteiligten zufällig aufeinander. Ein bislang nicht näher bekannter Jugendlicher (Anfang 20, schwarzer Mantel, silberne Panzerkette) habe dann plötzlich einen 29-jährigen Oberhausener der "gegnerischen Partei" mit einem Schlagring auf den Hinterkopf geschlagen. Dann habe es eine kurze handfeste Auseinandersetzung von mehreren gegeben, worauf sich die andere Gruppe entfernt hätte. Drei der Unbekannten seien in Richtung Rathaus geflohen. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Der leicht verletzte Oberhausener wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Die Kripo übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Hinweise zu den Flüchtigen oder dem Vorfall nehmen die Ermittler unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell