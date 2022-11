BPOLD-B: Schleusung bei Forst aufgedeckt

Forst (ots) - Bundespolizisten deckten am Mittwochmorgen an der Autobahn A15 bei Forst die mutmaßliche Schleusung einer 18-köpfigen Personengruppe auf. Gegen 6:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis 18 Männer, darunter zwei Minderjährige, in einem Waldstück im Bereich des Ortsteiles Simmersdorf. 16 Personen wiesen sich mit türkischen Reisepässen aus, zwei weitere konnten keinerlei Dokumente ...

