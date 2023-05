POL-LB: Ehningen: Kupferdiebstahl in der Böblinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach am Donnerstagmorgen (25.05.2023) gegen 02:30 Uhr in eine Bar in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Täter Zutritt ins Innere der Bar. Hier brach er eine vorgefundene Kasse auf und entwendete einen vierstelligen Geldbetrag sowie eine Flasche Alkoholika aus dem Barbereich. Anschließend flüchtete er ...

mehr