POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Prüm (ots) - Am Montag, 03.04.2023 zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Gartenstraße in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Bisher liegen keinerlei Hinweise zu dem oder den Tätern vor. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Prüm Telefon: 06551-9420 ...

