POL-PDWIL: Verkehrsinsel beschädigt - Fahrer flüchtig

Seffern (ots) - Am 03.04.2023 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L5 zwischen Nimshuscheid und Seffern zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die L5 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kurz hinter Seffern geriet der Unfallverursacher mit seinem Sattelzug derart auf die Gegenfahrbahn, dass der entgegenkommende ...

mehr