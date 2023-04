Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Spiegelkollision zwischen zwei LKW - Ein Fahrer flüchtig

Seffern (ots)

Am 03.04.2023 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L5 zwischen Nimshuscheid und Seffern zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die L5 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kurz hinter Seffern geriet der Unfallverursacher mit seinem Sattelzug derart auf die Gegenfahrbahn, dass der entgegenkommende Sattelzug ausweichen musste. Trotz Ausweichmanövers des Unfallbeteiligten konnte eine Kollision zwischen den beiden Außenspiegeln nicht mehr vermieden werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des unfallverursachenden Sattelzuges entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um eine weiße Volvo Sattelzugmaschine, mit einem weißen Auflieger und blauer Seitenaufschrift. Ein Schaden dürfte am Seitenspiegel der Fahrerseite erkennbar sein. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

