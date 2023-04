POL-PDWIL: zweifache Sachbeschädigung in Daun

Bitburg (ots) - Am 01.04.2023, im Zeitraum von 13:40 Uhr bis 14:45 Uhr, kam es in Bitburg in der Straße "Am Römerquell" zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

