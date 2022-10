Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht B 423 in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Am 19.10.2022, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung B 423 / Am Forum in Homburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog mit seinem PKW von der Zweibrücker Straße auf die B423 in Fahrrichtung Bexbach ein. Gleichzeitig befuhr ein weiterer Fahrzeugführer mit einem schwarzen Nissan Infinity mit HOM-Kreiskennzeichen die Straße Am Forum und bog ebenfalls auf die B 423 in Fahrtrichtung Bexbach ein. Der unbekannte Fahrzeugführer übersah den neben ihm einbiegenden PKW und kollidierte mit diesem. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenangaben um einen grau / silbernen PKW der Marke VW.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell