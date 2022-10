Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht, Eckstraße Homburg

Homburg (ots)

Am Morgen des 20.10.2022 kommt es in der Eckstraße in Homburg, in Höhe einer dortigen Bäckerei, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird ein am Fahrbahnrand abgestellter Ford Fiesta mit HOM-Kreiskennzeichen durch einen anderen Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

