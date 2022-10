POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Auf der Windschnorr in Kirkel

St. Ingbert (ots) - Am 19.10.2022, gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 28-jährige PKW-Fahrerin mit angehängtem Wohnwagen die Hauptstraße in St. Ingbert Oberwürzbach. Nach einer leichten Bremsung des Zugfahrzeuges löste sich der Wohnwagen von der Anhängerkupplung und kollidierte in der Folge mit einer Mauer sowie einem geparkten Pkw. An dem Wohnwagen und dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zu einem ...

