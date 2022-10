Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung in der Homburger Innenstadt

Homburg (ots)

Am 20.10.2022, gegen 12:40 Uhr, kam es in der Talstraße in Homburg, in der Nähe des Saarpfalz-Centers, zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 50-jährigen Mannes. Ein zwischenzeitlich namentlich bekannter Beschuldigter soll mehrfach mit seinen Fäusten auf Gesicht und Torso des Geschädigten eingeschlagen und diesen hierdurch leicht verletzt haben. Als Grund für die körperliche Auseinandersetzung kommen zivilrechtliche Streitigkeiten in Betracht.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Homburg (Tel.: 06841-1060) zu melden.

