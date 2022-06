Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Rüsselsheimer Dreieck

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es am Rüsselsheimer Dreieck zu einem Verkehrsunfall in der Überleitung von der A60 aus Richtung Mainz kommend zur A67 in Richtung AD Mönchhof. Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Rüsselsheim wollte dabei einen 44-jährigen VW-Fahrer aus Frankfurt überholen. Bei diesem Vorgang wurde der BMW im Kurvenbereich aus seiner Fahrspur nach rechts herausgetragen und kollidierte dabei seitlich mit dem VW. Dieser schleuderte dadurch nach links über die Fahrbahn und krachte dort gegen die Fahrbahnbegrenzung. Der BMW fuhr seinerseits gegen die rechte Fahrbahnbegrenzung und die Fahrzeuge kamen letztendlich quer über beide Fahrspuren zum Stehen. Die Fahrerin des BMW schien zunächst nicht aus ihrem Auto aussteigen zu können, schaffte es aber schließlich doch noch aus eigener Kraft aus dem PKW heraus. Für die sich anschließenden Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme, musste der Streckenabschnitt über einen Zeitraum von knapp zwei Stunden immer wieder voll gesperrt werden. Die Unfallverursacherin und der andere Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Rüsselheim und Groß-Gerau verbracht, den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 45.000 Euro.

