POL-PDWIL: Unfallflucht mit verletzter Person

Bitburg (ots) - In der Nacht vom 01.04.2023 auf den 02.04.2023 kam es in Bitburg in der Ludesgasse zu einem Fahrraddiebstahl. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein pinkes/rosa Kinderfahrrad mit einem "Lillifee" Aufdruck. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

mehr