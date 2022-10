Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnmobile in Wolfhager Straße in einer Nacht gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen: Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen zwei Wohnmobile gestohlen. Da die Tatorte in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, ist ein Zusammenhang beider Diebstähle äußerst wahrscheinlich. Die Kasseler Kripo sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der beiden gestohlenen Wohnmobile geben können.

Die Tatzeit lässt sich in einem Fall auf die Zeit zwischen gestern Abend, 19 Uhr, und 1:30 Uhr in der Nacht eingrenzen. Da von einem Zusammenhang beider Taten auszugehen ist, dürfte das andere Wohnmobil im gleichen Zeitraum gestohlen worden sein, wobei dieser Diebstahl erst am heutigen Morgen entdeckt wurde. Die Täter hatten die beiden auf Parkplätzen stehenden Fahrzeuge in der Wolfhager Straße, zwischen Harleshäuser Straße und der Straße "Am Kreuzstein", auf noch unbekannte Weise gestohlen. In einem Fall klauten die Diebe ein fünf Jahre altes, weiß-graues Chausson-Wohnmobil, Fiat Ducato, im Wert von ca. 60.000 Euro. Im anderen Fall stahlen die Täter ein weißes Wohnmobil mit braunen Zierstreifen des Herstellers FCA Italy, Typ Fiat Ducato XGO Alkoven, das ebenfalls etwa fünf Jahre alt ist und einen Wert von 60.000 Euro hat.

Die europaweite Fahndung nach den beiden gestohlenen Wohnmobilen, die umgehend durch die Polizei eingeleitet wurde, führte bislang nicht zum Erfolg. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der gestohlenen Wohnmobile geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell