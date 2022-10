Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW-Diebstähle in einer Nacht: Polizei nimmt mutmaßlichen Autodieb am Steuer von gestohlenem Wagen fest

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Gleich zweifach schlugen Autodiebe in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Niederzwehren zu und entwendeten dort hochwertige BMW. In einem Fall gelang der Polizei jedoch die Festnahme eines Tatverdächtigen noch am Steuer des hochwertigen BMW M5 sowie die Sicherstellung des gestohlenen Autos. Der festgenommene 33-Jährige aus Polen befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. Es wird aktuell geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Die Festnahme des mutmaßlichen Autodiebes ist ein Ergebnis der nächtlichen Streifentätigkeit der Kasseler Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ost wurde gegen 2:20 Uhr in der Nacht in der Sandershäuser Straße aufgrund der auffälligen Fahrweise auf den BMW M5 aufmerksam. Eine Meldung über den Fahrzeugdiebstahl lag zu dieser Zeit noch nicht vor. Der Diebstahl war noch gar nicht bemerkt worden. Der Fahrer des M5 missachtete im weiteren Verlauf die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete vor der Streife auf die Autobahn 7 in Richtung Norden. Die verfolgenden Polizisten riefen sofort Verstärkung. Die Verfolgung des BMW führte schließlich zur Festnahme des mutmaßlichen Autodiebes in Hann. Münden, als dieser sich in eine Sackgasse manövriert hatte. Wie sich herausstellte, war der M5 im Wert von 80.000 Euro kurz zuvor in der Straße "In der Hofstatt" in Kassel gestohlen worden. In dem Auto fanden die Polizisten technische Geräte, die offenbar dem Diebstahl des Pkw dienten, sowie zwei mutmaßlich gestohlene Kennzeichen. Zudem steht der 33-Jährige im Verdacht, unter Drogeneinfluss gestanden zu haben, weshalb ihm später eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen des Autodiebstahls, des Kennzeichendiebstahls sowie verschiedener Verkehrsstraftaten verantworten. Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Zweiter Diebstahl: Schwarzer BMW M4 gestohlen - Zeugen gesucht

Vermutlich im Zusammenhang mit dem Diebstahl des M5 dürfte ein zweiter Pkw-Diebstahl in derselben Nacht in Niederzwehren stehen. In der Straße "Am Kranichholz" hatten Unbekannte einen schwarzen BMW M4 Competition gestohlen. Der Diebstahl war heute Morgen entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Zu beiden Fällen bitten die Ermittler des K 21/22 um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

