POL-KS: Unbekannter nimmt Jungen die Spielekonsole weg und schlägt ihm ins Gesicht: Kripo sucht Zeugen in Lohfelden

Lohfelden (Landkreis Kassel): Am Samstagnachmittag soll ein Jugendlicher einem Zwölfjährigen am Bürgersee in Lohfelden die Spielekonsole weggenommen haben und dem Jungen, als dieser ihn verfolgte, ins Gesicht geschlagen haben. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen eines räuberischen Diebstahls. Da der Täter weiterhin nicht bekannt ist, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat am Samstag, gegen 15:30 Uhr ereignet. Der Zwölfjährige hielt sich zu dieser Zeit am Bürgersee auf und spielte dort gemeinsam mit Freunden mit Spielekonsolen. Der spätere Täter soll den Jungen dort angesprochen und ihm nach einem kurzen Gespräch plötzlich die Nintendo Switch weggenommen haben. Als der Bestohlene den Dieb verfolgte und diesen unweit eines nahegelegenen Einkaufsmarktes ansprach, verletzte dieser den Jungen durch einen Schlag ins Gesicht. Die Spielekonsole warf der Täter anschließend in ein Gebüsch und flüchtete.

Es soll sich um einen 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen mit dünner Statur und beginnendem Bartwuchs gehandelt haben, der eine helle Hautfarbe mit etwas dunklerem Teint hatte. Er soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein und eine Wintermütze, ein langärmeliges Oberteil, eine Jogginghose und Sneakers getragen haben.

Die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls werden von den Beamten des "Haus des Jugendrechts", Kommissariat 36 der Kasseler Kripo, geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

