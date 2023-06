Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf B 321

Sukow (ots)

Auf der B 321 zwischen Raben Steinfeld und Crivitz sind bei einem Auffahrunfall am Montagabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf einen vorausfahrenden PKW auf, dessen Fahrer kurz vor dem Abzweig Sukow auf Grund einer roten Ampel anhalten musste. Beide Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die B 321 in Richtung Crivitz an der Unfallstelle für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt werden.

