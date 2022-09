Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Münzautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Griesheim (ots)

Ein Münzautomat für den Wasserstrahler auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bunsenstraße geriet am Dienstag (20.9.) in der Zeit zwischen etwa 1 Uhr und 2 Uhr in den Fokus eines Kriminellen. Der noch Unbekannte öffnete gewaltsam den Automaten und entwendete eine noch nicht bekannte Summe Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen zu diesem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

