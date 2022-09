Bensheim (ots) - Am Dienstag, den 19.09.2022 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Neubaugebiet in Bensheim-Fehlheim. In der Straße "Zum Langgewann" beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein, aus einem Unterflurhydranten ragendes, Standrohr. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Standrohr, sowie an dem Hydranten, beläuft sich auf circa ...

