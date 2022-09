POL-BN: Präventionsangebote für Senior:innen in Meckenheim am 03.09.2022

Bonn (ots) - In den späten Abendstunden des 31.08.2022 kam es auf der Kölner Straße in Troisdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der beiden nach einer Schussabgabe schwer verletzt wurde. Gegen 23:00 Uhr meldeten Anwohner über den polizeilichen Notruf Schussgeräusche ...

mehr