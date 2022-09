Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: B 26: Vier Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen

Dieburg (ots)

Am Montagnachmittag (19.09.), 17.50 Uhr, befand sich ein Streifenwagen der Polizeistation Dieburg auf dem Weg zu einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B 26 in Fahrtrichtung Darmstadt. Als die Streifenwagenbesatzung den verunfallten PKW im Bereich Dieburg neben der Fahrbahn der B 26 in der Böschung stehen sah, verlangsamte der Streifenwagen seine Geschwindigkeit. Dies erkannte ein nachfolgender 49- jähriger Ford-Transit-Fahrer aus Ober- Ramstadt zu spät und fuhr auf den Streifenwagen auf. Nachfolgend kollidierte noch ein weiterer Fahrzeugführer, ein 20- jähriger Mann aus Bayreuth, mit seinem VW-Caddy mit dem zuvor verunfallten Ford und Streifenwagen. Durch die Zusammenstöße wurden die beiden vorgenannten Fahrzeugführer, sowie eine 32-jährige Polizeibeamtin und ein 25- jähriger Polizeibeamter nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser überstellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000.- Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle, Verkehrsunfallaufnahmen, Erstversorgung der Verletzten sowie eineinhalbstündigen Vollsperrung der B 26 waren neben Streifen der Polizeistation Dieburg, Ober- Ramstadt und Höchst noch drei Rettungswagen und die Feuerwehr Dieburg im Einsatz.

