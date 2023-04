Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann mit schwerer Schnittverletzung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Montagabend (17.04.2023, 21:50 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 23-Jähriger eine schwere Schnittverletzung im Gesicht erlitt. Nachdem sich die beiden miteinander bekannten Personen am Flutufer in der Nähe der Wesendonkstraße zunächst miteinander unterhielten, zog einer der Beiden mutmaßlich ein Messer und fügte seinem Gegenüber eine lange und tiefe Schnittverletzung in einer Gesichtshälfte zu. Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Im Zuge der polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsarbeit konnte ein 21 Jahre alter Tatverdächtiger noch in der Nacht festgenommen werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Körperverletzung die Untersuchungshaft anordnete. Dem Tatverdächtigen droht für den Fall seiner Verurteilung eine empfindliche Freiheitsstrafe. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an.

