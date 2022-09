Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende vom 16.09. bis einschließlich 18.09.2022 musste die Polizei in Idar-Oberstein ca. 87 Vorgänge bearbeiten. Hierunter fielen 20 Verkehrsunfälle, 21 Strafanzeigen und 46 sonstige Vorgänge wie beispielsweise Ruhestörungen, hilflose Personen bzw. Vorgänge, bei denen kein strafbares Handeln vorlag oder weitere Maßnahmen zu treffen waren.

Aus polizeilicher Sicht lief dieses Wochenende grundsätzlich ruhig ab. Lediglich am Freitag und Samstag kam es zu zwei zu erwähnenden Vorfällen.

Am Freitag wurde eine Reihe von zerstochenen Autoreifen im Bereich der "Hohlstraße" 46 bis 66 gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an insgesamt 4 Fahrzeugen mehrere Reifen zerstochen wurden. Als Tatzeitraum kommt die Nacht vom 15.09., 22:30 Uhr bis 16.09. 07:30 Uhr in Betracht.

Falls Zeugen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum o.g. Zeitraum im Bereich der Hohlstraße geben können, werden Sie gebeten, sich bei unserer Dienststelle zu melden.

Am Samstag, gegen 20:40 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen im Bereich "Auf der Idar". Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung und Begutachtung ins Klinikum nach Idar-Oberstein verbracht. Auch hier wird die Bevölkerung ersucht, sich bei Feststellungen von verdächtigen Personen, zum Tatzeitpunkt im Bereich "Auf der Idar", bei unserer Dienststelle zu melden.

Am Sonntag kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen.

