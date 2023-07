Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz; Dreiste Diebstähle in Mainz

Mainz (ots)

In den letzten Tagen kam es zu zwei dreisten Diebstählen in Mainz. Hierzu zählte unter anderem ein Diebstahl eines Rollstuhles am 21.07.2023 in einem Seniorenheim in Hechtsheim. Der 77-jährige Mainzer vergaß diesen in der Tiefgarage abzuschließen und musste beim Widerkommen feststellen, dass dieser verschwunden war. Der Rollstuhl ist schwarz mit metallischen Vorderreifen aus Vollgummi und einer fehlenden Radspeiche (auf welcher Seite ist jedoch unklar).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ebenfalls versuchte am 26.07.2023 ein 42-jähriger Mann ein Neugeborenenbett aus einem Krankenhaus in der Oberstadt zu entwenden. Dieser nahm das Bett einfach mit und lud es in sein Auto. Beim Verlassen des Parkplatzes wurden jedoch Mitarbeiter des Krankenhauses darauf aufmerksam und verhinderten den Diebstahl.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

