POL-DO: 14-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Westerfilde lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.:0725 Am Dienstagmorgen (25. Juli) kam es gegen 9.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Cappenberger Straße in Lünen. Bei dem Unfall wurde ein 81-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Angaben zufolge befuhr der 81-jährige Mann aus Lünen die Cappenberger Straße auf dem Radweg in Richtung Süden. ...

mehr