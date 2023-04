Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeiliche Pressemeldung Stadt Wilhelmshaven, 07.04.23 - 09.04.23

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstähle

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter drei Baucontainer in der Ansgaristraße auf. Über Diebesgut ist bisher nichts bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Emsstraße auf. Es ist bisher nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ein ähnlicher Sachverhalt wurde für eine Wohnung in der Mainstraße angezeigt. Vor Ort wurde durch einen Nachbarn eine offenstehende Wohnungstür festgestellt. Die hinzugezogene Polizei stellte Aufbruchspuren fest. Da der geschädigte Mieter z. Z. ortsabwesend war, ist auch hier noch nichts über mögliches Diebesgut bekannt.

Donnerstagvormittag stellte ein Geschädigter Beschädigungen an seiner Wohnungstür in der Lahnstraße fest. Offenbar war versucht worden, in die Wohnung einzubrechen. Hinweise für ein tatsächliches Eindringen in die Wohnung liegen nicht vor, so dass von einer Versuchstat ausgegangen wird.

Samstag zwischen 19 und 20 Uhr wurde die Scheibe eines Pkw mittels eines Gullideckels eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/9420 in Verbindung zu setzen.

In Siebethsburg kam es am Freitag zu insgesamt fünf Kellereinbrüchen. Bisher ist nur bekannt, dass aus einem Keller eine Werkzeugkiste fehlt. Bei dieser Tatausführung wurde der Täter gestört, konnte allerdings unerkannt fliehen.

In der Nacht zu Freitag schlugen unbekannte Täter eine Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Kiosk in der Flutstraße ein. Ein tatsächliches Eindringen in den Kiosk fand nicht statt, so dass auch hier wegen einer Versuchstat ermittelt wird.

Schockanrufe

Am Osterwochenende kam es zu einer Vielzahl von sogenannten Schockanrufen, bei denen den Angerufenen zumeist durch angebliche Polizeibeamte erklärt wurde, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen verursacht hätten. Es sei die Zahlung einer Kaution im fünfstelligen Bereich nötig, um den Betroffenen vor einer Haftstrafe zu schützen. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinerlei Zahlungen. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich ausnahmslos um Betrugsversuche handelt. Eine solche Verfahrensweise gibt es nicht. Leisten Sie keine Zahlungen und setzen sich mit den angeblich betroffenen Angehörigen und der Polizei in Verbindung.

Trunkenheitsfahrt

Bei der Kontrolle eines Pkw im Banter Weg wurde am Freitag gegen 23:00 Uhr ein Fahrzeugführer festgestellt, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem 57-jährigen, auswärtigen Beschuldigten wurde ein Alkoholgehalt von 1,76 Promille festgestellt. Es wurde daher eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen und der Führerschein wurde einbehalten.

Flucht vor der Polizei unter Drogen

Freitagnachmittag versuchte sich ein Mopedfahrer auf dem Friesendamm einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Bei einem Wendemanöver kam dieser allein beteiligt zu Fall und konnte festgehalten werden. Bei dem 38-jährigen konnte die Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden.

Verkehrsunfall

Samstag gegen 12:15 Uhr fuhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße ein zuerst rückwärts ausparkender Pkw mit Automatikgetriebe unvermittelt vorwärts mit starker Beschleunigung gegen geparkte Fahrzeug und prallte dann gegen die Gebäudewand eines dortigen Bekleidungsgeschäfts. Der 81-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es wurden 4 Fahrzeug und das Gebäude beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen. Glücklicherweise wurde keine Passanten verletzt.

