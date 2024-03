POL-PDKH: Verdächtiger Schriftzug auf Schultoilette der IGS Sophie-Sondhelm

Bad Kreuznach (ots) - Am Sonntag, den 03.03.2024 in der Zeit von 14.30 bis 17.00 Uhr kam es in Bad Kreuznach - Bad Münster am Stein/Ebernburg in der Schlossgartenstraße während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Die bislang unbekannten Täter betraten das Anwesen und hebelten die Hauseingangstür auf. Es wurden deliktstypisch ...

mehr