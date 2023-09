Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug mit mangelhafter Ladungssicherung auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Lohne +++ Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Auf der Autobahn 1 im Bereich der Stadt Lohne wurden Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Montag, 18. September 2023, gegen 16:45 Uhr, auf einen defekten Sattelzug aufmerksam.

Die Beamten befuhren die Autobahn 1 in Richtung Bremen und sahen in Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage den beschädigten Sattelzug, der im Baustellenbereich den rechten Fahrstreifen blockierte. Der 52-jährige Fahrer aus Rumänien gab an, eine Bremsung durchgeführt zu haben. Aufgrund einer mangelhaften Ladungssicherung verrutschte die transportierte Fracht auf dem Sattelanhänger. Insgesamt hatte er auf zwei Ebenen 21,4 Tonnen Fassadenplatten geladen. Die obere Ebene rutschte durch die Bremsung gegen die Stirnwand des Anhängers, die wiederum gegen die Sattelzugmaschine prallte.

Zunächst begleiteten die Beamten den Sattelzug in einen abgesperrten Bereich. Dadurch konnte sich der Stau im Baustellenbereich auflösen. Erst im sicheren Bereich konnte eine Überprüfung des 52-Jährigen erfolgen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit einem berechtigten Fahrer wird erst nach einer Umladung erfolgen können.

