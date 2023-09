POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Feuerwehr und Polizei wurden am Montag, 18. September 2023, gegen 13:50 Uhr, alarmiert, weil im Keller eines Hauses in der Tiergartenstraße in Jade ein Feuer ausgebrochen war. Die drei Bewohner des Hauses hielten sich nicht im Haus auf, als das Feuer ausbrach. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer im Untergeschoss des Einfamilienhauses löschen. Ein Betreten des ...

