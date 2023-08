POL-OF: Vermisster 53-Jähriger wieder da

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Dachstuhlbrand in Heusenstamm Am Samstag, gegen 22.26 Uhr, geriet im Eschenweg das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Bewohner konnte nach Beendigung der Löscharbeiten wieder sein Haus betreten. ...

