Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen, vom Samstag, 26.08.2023

Offenbach (ots)

Sondermeldung

Die Autobahnpolizei berichtet:

Polizei stoppt mutmaßlichen Autokorso - Zeugen gesucht - Bundesautobahnen 66 und 7

(jm) Einer Zivilstreife der Polizei fiel am Samstagmittag auf der Bundesautobahn 66 im Bereich Gelnhausen in Fahrtrichtung Fulda mehrere Fahrzeuge durch ihre auffällige Fahrweise auf. Gegen 12.40 Uhr waren an dem offensichtlichen Autokorso gut sechs Fahrzeuge beteiligt. Diese sollen teilweise alle Fahrspuren eingenommen haben und mit Warnblinklicht gefahren sein. Laut der Beamten wurden durch diese Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt. Die Polizei stoppte schlussendlich mit mehreren Streifenwagen die Fahrzeuge an einer geeigneten Stelle auf der A 7 im Bereich Fulda-Mitte. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei offenbar um eine Hochzeitsgesellschaft, die auf dem Weg nach Kassel war. Die Polizei sucht nun insbesondere Verkehrsteilnehmer, die behindert oder gar gefährdet wurden sowie Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten machen können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei Autobahnpolizei Langenselbold.

Offenbach am Main, 26.08.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek / Pradel PvD

