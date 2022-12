Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Erneuter Fund einer Weltkriegsbombe in der Bahnstadt

Evakuierungszeitpunkt noch unklar - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Die Stadt Heidelberg informiert: Erneuter Fund einer Weltkriegsbombe in der Bahnstadt / Evakuierungszeitpunkt noch unklar Bei Bauarbeiten in der Bahnstadt ist im Bereich Grüne Meile/Max-Jarecki-Straße erneut eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie liegt nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem bereits am 7. Dezember eine Bombe gefunden wurde. Die Polizei sperrt den Bereich aktuell ab, es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort. In Kürze wird über weitere Schritte entschieden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner werden von Polizei und Feuerwehr direkt angesprochen, anliegende Einrichtungen wurden teilweise schon geräumt. Die Stadt Heidelberg informiert fortlaufend unter www.heidelberg.de.

