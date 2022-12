Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Heidelberg

Rhein-Neckar-Kreis: Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle fordern zumeist hohen Sachschaden

Mannheim / Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.12.2022, 9 Uhr und Donnerstag, 15.12.2022, 6 Uhr ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim aufgrund des einsetzenden Schneefalls und der damit verbundenen Straßenglätte insgesamt 35 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Das Gros der Unfälle verlief glimpflich und es blieb bei Blechschäden. Insgesamt wurden 3 Personen verletzt; davon zwei leicht und eine schwer. Der geschätzte Gesamtschaden dürfte rund 130.000 Euro betragen.

In einem Fall kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Höhe Wiesloch in Fahrtrichtung Mannheim. Die 34-jährige Fahrerin eines Pkw musste gegen 17 Uhr ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, wobei der Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen aufgrund der winterglatten Fahrbahn offenbar nicht ausreichend war. Bei einem daraus resultierenden Ausweichmanöver kollidierte die 34-Jährige seitlich mit dem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 22-Jährigen. Ein weiterer Pkw-Fahrer konnte in Folge der Witterungsverhältnisse nicht mehr bremsen und kollidierte ebenso mit dem Fahrzeug der 22-Jährigen, welche bei dem Unfall leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren zwei der insgesamt drei Fahrstreifen vorübergehend gesperrt.

Einen weiteren Unfall verursachte die Fahrerin eines Peugeot, als sie den Götzbachweg in Sinsheim befuhr. In Höhe der Adolf-Münzinger-Straße missachtete die 24-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der winterglatten Fahrbahn, wobei glücklicherweise keiner der Beiden verletzt wurde. Bei der nachfolgenden Unfallaufnahme konnten die Beamtinnen und Beamte des Polizeirevier Sinsheim feststellen, dass die Unfallverursacherin nicht nur ohne die erforderlichen Winterreifen unterwegs war, sondern sich auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand.

In St. Leon-Rot und Nußloch kamen auf der schneebedeckten Fahrbahn zwei Pkw von der Straße ab und stießen jeweils mit einem parkenden Fahrzeug zusammen. In einem der beiden Fälle hatte die 25-jährige Fahrzeuglenkerin offenbar ungeeignete Sommerreifen montiert und durfte ihre Fahrt erst nach Montage der dem Wetter angepassten Bereifung fortsetzen. Auch hier kam es in beiden Fällen lediglich zu Schäden am Blech.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell