POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Grillstand-Betreiberin nach Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kam es in der Zeit von 22.00 Uhr - 19.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in den U-Quadraten. Durch den oder die bislang unbekannten Täter wurde das Küchenfenster der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aufgehebelt. Auf diese Weise verschaffte sich die Täterschaft Zutritt zur Wohnung. Im Innern des Gebäudes wurden ...

mehr