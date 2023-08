Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 26.08.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

-- Keine Beiträge --

Bereich Main-Kinzig / Autobahnpolizei

1. Festnahme nach Verfolgungsfahrt - Nidderau

Gestern Abend gegen 19 Uhr wollte die Polizei einen vorausfahrenden blauen BMW kontrollieren. Dieser war auf der B 45 aus Richtung Niddatal-Kaichen kommend unterwegs. In Nidderau an der Anschlussstelle zur B 521 wollte sich der Fahrer der Kontrolle entziehen. Dabei überholte er rücksichtslos mehrere Verkehrsteilnehmer, die an einem Stauende standen. Seine Flucht endete kurz darauf in der Leitplanke. Der 19-jährige Fahrer aus Florstadt konnte festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke wird auf 20000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch das Verhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer lautet: 06183-9115520.

Offenbach am Main,26.08.2023, Pradel PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell