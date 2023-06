Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit rund 13000 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots)

Rund 13000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Vito und an einem BMW sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Kirnacher Straße im Bereich der Kreuzung mit der Peterzeller Straße ereignet hat. Kurz nach 10.30 Uhr wollte der 45-jährige Fahrer des Mercedes Vito von der Kirnacher Straße auf die Peterzeller Straße abbiegen, musste jedoch an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten. Ein dem Vito folgender 31-jähriger BMW-Fahrer reagierte zu spät und prallte mit dem BMW in das Heck des haltenden Vitos. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Dennoch fuhr eine Rettungswagenbesatzung nach Meldungseingang vorsorglich zur Unfallstelle. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

