POL-PPWP: Unfall im Elf-Freund-Kreisel

Otterbach/Kaiserslautern (ots) - Unter Drogeneinfluss hat ein E-Scooter-Fahrer am Samstag eine Verkehrskontrolle sozusagen "gecrasht". Der 31-Jährige war am späten Vormittag von Otterbach in Richtung Kaiserslautern unterwegs und sollte einer Kontrolle unterzogen werden, da an seinem Elektroroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Polizeibeamter, der an der Fahrbahn stand, forderte den auf ihn zukommenden ...

