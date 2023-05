Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutter bedroht

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Montag seine Mutter bedroht und in ihrer Wohnung randaliert. Auch den hinzugerufenen Rettungsdienst hatte der Mann angegriffen und einen der Sanitäter durch einen Schlag auf die Brust leicht verletzt. Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation sollte er durch die Polizeibeamten gefesselt werden. Dagegen sperrte sich der 23-Jährige vehement. Erst nach Androhung, das Distanz-Elektro-Impulsgerätes (DEIG) einzusetzen, gelang es den Polizisten, den 23-Jährigen zu fesseln. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell