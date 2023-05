Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Entwendeter E-Scooter dank Ortungschip wieder bei Besitzer

Kaiserslautern (ots)

Ein versteckter Ortungschip in einem E-Scooter hat zur Aufklärung eines Diebstahls geführt. Ein 30-jähriger Geschädigter war am Samstagmittag bei der Polizei erschienen, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen. Hier teilte er den Beamten mit, dass das Fahrzeug aus seiner Garage entwendet wurde. Zudem gab er an, dass der Scooter von ihm mit einem Ortungschip versehen wurde und er den Standort nun lokalisieren könne. Die Beamten fuhren mit dem Eigentümer zu der in der Ortungs-App angezeigten Anschrift in einem Mehrfamilienhaus. Dort konnten die Ermittler den gesuchten E-Scooter bei einem 26-jährigen Hausbewohner sicherstellen. Dieser gab an, dass er den E-Scooter gefunden habe. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. |hü

