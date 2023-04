Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Serie von Sachbeschädigung an Pkw

Werl (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden An der Schlamme, auf der Erbsälzerstraße und dem Beringweg mehrere Pkw beschädigt. Die Tatzeiten erstrecken sich über Freitag, 19:00 Uhr bis Montagmorgen um 03:00 Uhr. Unbekannte Täter zerstachen bei fast allen betroffenen Pkw die Reifen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter 02922-91000 entgegen. (ja)

