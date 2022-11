Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Aschendorf (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 15:55 Uhr in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die 48-jährige Fahrerin eines VW wollte vom Parkplatz eines Discounters in die Straße "Zu den Emsauen" einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten BMW eines 47-jährigen Mannes, der die Straße "Zu den Emsauen" in Richtung "Hüntestraße" befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer sowie die 49-jährige Beifahrerin des Mannes leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die Straße zwischenzeitlich voll gesperrt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

