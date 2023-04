Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Folgenschwere Fahrt auf falscher Fahrspur

Ense-Bremen (ots)

Am Samstagmorgen um 08:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Werl die B516 zwischen Werl und Bremen in südliche Richtung. Nach Angaben des Fahrers gegenüber der Polizei sei ihm im Ausgang einer Linkskurve ein schwarzer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegengekommen, woraufhin er zunächst nach rechts ausgewichen sei, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend habe er das Lenkrad zurück nach links gerissen, um nicht in den rechten Straßengraben zu fahren. Bei diesem Fahrmanöver neigte sich sein Fahrzeug zur Seite und überschlug sich. Anschließend kam das Fahrzeug nach rund 50 auf einer Fahrzeugseite gerutschten Metern zum Stillstand. Der Werler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei seinem Fahrzeug dürfte nach Einschätzung der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen. Noch ist unklar, ob die Person, die den schwarzen Kleinwagen gesteuert hat, den Unfall überhaupt bemerkt hat. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Person ihre Fahrt unvermindert fortgesetzt hat und die Identität daher aktuell noch unbekannt ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Werl unter 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (je)

