POL-KLE: Emmerich - Schwarzer VW UP beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (29. März 2023), 14:00 Uhr und Donnerstag (30. März 2023), 07:20 Uhr, kam es an der Straße "Patersteege" in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Die Halterin eines schwarzen VW UP hatte ihren Wagen in einer Parklücke an der Patersteege abgestellt und musste nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Kratzer am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

