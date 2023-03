Kevelaer (ots) - Am Donnerstagmorgen (30. März 2023) ereignete sich in der Innenstadt von Kevelaer ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Wagen der Müllabfuhr war gegen 08:15 Uhr auf der Willibrordstraße in Richtung Annastraße unterwegs, am Steuer saß ein 58-Jähriger aus Uedem. Nach ersten Erkenntnissen erfasste der LKW beim Überqueren der Hauptstraße einen ...

