Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw geriet in den Gegenverkehr

Altenburg (ots)

Mehna: Die 23-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr am 13.03.2023 gegen 16:45 Uhr die L1362 aus Richtung Göhren kommend in Richtung Mehnaer Kreuz. An der Einmündung nach Breesen geriet sie aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford eines 56-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw VW auf das angrenzende Feld geschleudert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 23-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

